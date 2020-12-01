На Донбассе с вечера 27 до вечера 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела, большинство из которых — в Луганской области.

В Донецкой области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых — утром 29 ноября.

— Девять взрывов прогремели в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения — в районах к югу от Авдеевки, — говорится в отчете ОБСЕ.

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На Луганщине всего за выходные зафиксировали 87 нарушений режима тишины.

— Все выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах на юго-восток от Станицы Луганской, — отметили в ОБСЕ.

Всего с 27 июля, после соглашения о перемирии, СММ зафиксировала 2 756 нарушений режима тишины.

30 ноября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня и пытались заминировать украинские позиции.

Неподалеку Луганского подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Поэтому украинские военные сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск.

Источник: ОБСЕ