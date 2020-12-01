Впервые с момента выздоровления главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова нардепы соберутся на пленарное заседание, чтобы в конце года рассмотреть ряд законопроектов, среди которых вопрос об усилении карантина на новогодние праздники.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук призвал внести в повестку дня законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, поэтому вполне возможно, что этот вопрос рассмотрят 1 декабря.

Кроме того парламентская рабочая группа до 1 декабря должна была разработать согласованные законопроекты для решения конституционного кризиса.

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Госбюджет 2021

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе рассмотрен в зале заседаний не будет, поскольку народным депутатам необходимо время, чтобы с ним ознакомиться.

Это подтвердил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.