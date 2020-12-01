Во вторник, 1 декабря, на фоне протестов ФЛП в Киеве образовались заторы.

По состоянию на 13.00 перекрыты Крещатик и улица Грушевского. Пробки тянутся от Европейской площади до Бессарабского рынка.

Колонны протестующих движутся медленно, участники протестов создают много шума с помощью дудок.

Пытаясь объехать заблокированы улице, полностью остановились автомобили на улицах Шелковичная, Мечникова, Институтская, Мазепы и другие.

Из-за ДТП движение затруднено на Владимирском спуске и Набережном шоссе.

Столичные правоохранители работают в усиленном режиме.

Протесты ФЛП

Утром 1 декабря началась очередная акция протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады.

Главным требованием ФЛП остается отмена требований об обязательном использовании кассовых аппаратов уже с 1 января 2021 года.

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке РРО, однако, по мнению экспертов, депутаты не успеют его проголосовать до конца года.

Предприниматели массово вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против пользования кассовыми аппаратами в обязательном порядке.