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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Смерть пациентов на ИВЛ на Львовщине: известны предварительные выводы комиссии

Администрацию Жолковской ЦРБ во Львовской области подозревают в халатности, поскольку в момент отключения электричества она ничего не сделала для того, чтобы подключить хирургический корпус к резервному питанию.

Это повлекло смерть двух пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Таковы предварительные выводы правительственной комиссии, которая уже два дня изучает обстоятельства смерти больных.

Поэтому на владельца больницы, а именно на Жолковский райсовет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства ЦРБ.

Читайте: Комиссия изучит ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области — Минздрав

Кроме того, департамент здравоохранения проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим, чтобы понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии.

Умерли в больнице под Львовом

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жолковской районной больнице. Они находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, когда в учреждении погас свет.

По данным полиции Львовской области, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях.

Источник: ЛОДА

Фото: Dreamstime

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