Цены на газ зимой: какие тарифные пакеты существуют и от чего зависит стоимость

В Украине уже пятый месяц работает конкурентный рынок газа для населения. С августа 2020 года цены на голубое топливо устанавливает не правительство, а сами поставщики, конкурирующие между собой за потребителя. А люди могут самостоятельно выбирать самый выгодный вариант и менять при необходимости компанию-поставщика.

С открытием рынка выбирать есть из чего. Свои тарифные пакеты сейчас предлагают более 50 компаний. И в декабре большинство из них не стали поднимать ценники. Почему? И стоит ли ожидать подорожания в следующем месяце? Факты, ICTV подготовили традиционный обзор рынка газа для бытовых потребителей.

Без удорожания

Большинство газоснабжающих компаний уже обнародовали свои цены на декабрь. По сравнению с ноябрем они в основном не изменились. А некоторые поставщики даже снизили свои тарифные планы.

Напомним, участники рынка газа должны обнародовать цену за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.

По данным информационно-консультационного центра ГазПравда, по состоянию на конец ноября свои декабрьские предложения для потребителей в сторону снижения пересмотрели 15 компаний, 30 компаний оставили их на прежнем уровне и лишь девять поставщиков повысили цены. Еще одна компания вообще впервые вышла на розничный рынок газа.

Это – яркий пример положительного влияния конкуренции среди поставщиков на рынке газа для населения, отмечают специалисты.

Вместе с тем в декабре предложения различных поставщиков все еще существенно различаются – более чем 3 грн на кубометре.

Как говорится в обзоре ГазПравды, наиболее выгодную цену газа в декабре – 5,95 грн за кубометр – предложила компания Megawatt. Это на 27 коп. меньше, чем в ноябре.

Компания ПКФ Теплобуд по сравнению с предыдущим месяцем также снизила стоимость кубометра газа на 40 коп. Ее декабрьское предложение – 6,25 грн за кубометр.

Не стала повышать цены и газопоставляющая компания Нафтогаз Украины. В декабре, как и в ноябре, будут действовать предложения 6,33 грн за кубометр в месячном тарифе и 6,45 грн за кубометр – в годовом.

До уровня 6,33 грн за кубометр в декабре цену снизило ООО Газ АП. А вот компания PalivEnergy, которая в ноябре предлагала газ по 6 грн за кубометр, повысила цену до 6,35 грн за кубометр. ООО Донецкие энергетические услуги YASNO в декабре предлагает топливо по 6,49 грн за кубометр, как и в ноябре.

Цены остальных поставщиков колеблются от 6,55 грн до 9,05 грн за кубометр.

Одни из самых высоких цен в декабре – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 8,81 до 8,96 грн за кубометр. В частности, по 8,96 грн газ продает ООО Запориж газзбыт.

Но самую высокую цену в декабре – 9,05 грн за кубометр – обнародовало ООО Львовэнергосбыт.

Стоит напомнить, что все цены здесь указаны с НДС, но без учета стоимости доставки. Ведь за распределение газа потребители платят облгазам, а не газопоставляющим компаниям.

Цену остановили рынок и погода

Поскольку Украина импортирует значительную часть природного газа, цены на топливо формируются динамикой цен на европейских хабах. Однако тут большое значение имеет баланс спроса и предложения на украинском рынке в конкретный период.

— Спрос на газ имеет сезонный характер. Обычно цена растет в отопительный период (октябрь–март) и снижается – в летний (апрель–сентябрь). Но насколько именно изменится цена, зависит от многих факторов, в частности погоды, ожиданий относительно импорта газа, добычи и т.д., – говорит директор газоснабжающей компании Нафтогаз Украины Максим Рабинович.

Все эти тенденции в конце осени способствовали тому, что декабрьские ценники на газ после заметного подорожания в ноябре практически не изменились.

— Цены на европейских рынках стабилизировались. В конце октября при старте отопительного сезона трейдеры сыграли на повышение сильнее, чем вырос реальный спрос. Поэтому никаких оснований для роста цен в декабре не было, – объясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

От чего будет зависеть цена газа в январе?

Есть шанс, что существенного роста цены газа не будет и в январе.

— В Европе сегодня большие запасы природного газа. Учитывая невозобновление деловой активности в условиях пандемии, угрозу усиления противоэпидемических мероприятий, прогноз достаточно теплой зимы, можно утверждать, что оснований для резкого роста цен на газ в ближайшее время нет, – прогнозирует координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

По мнению экспертов, даже в случае сильных морозов цена газа в январе вряд ли превысит отметку 10 грн за кубометр. Если же зима в этом году снова окажется относительно мягкой, ценовой максимум может оказаться еще ниже.

— 8-8,5 грн за кубометр – это наиболее вероятный уровень цен на газ этой зимой, если погода будет относительно благоприятной. Если же в январе будут сильные морозы, тогда газ может подорожать до уровня 9-9,5 грн за кубометр, – считает Александр Харченко.

Газовая страховка

Насколько холодными окажутся январь и февраль, пока неизвестно. Поэтому риск роста спроса и незначительного подорожания газа до 9,5-10 грн за кубометр в разгар отопительного сезона все еще сохраняется.

В то же время у потребителей все еще есть возможность сэкономить на предполагаемом сезонном подорожании топлива, воспользовавшись акционными предложениями на отопительный сезон или на целый год вперед.

Начнем с самого дешевого – тарифа Фиксированная цена от ООО Галнафтогаз. Его декабрьские условия – 5,99 грн за кубометр с декабря по апрель. Прогнозный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу – авансом. А за сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене.

ВЭК Паливенерго предлагает на отопительный сезон тариф Предоплатный. Цена – 6,22 грн за кубометр с декабря по апрель, если успеть подключиться до 31 декабря. Тариф также предусматривает стопроцентную предоплату, но только на месяц вперед, а не на весь сезон сразу. Прогнозный объем газа выбирает потребитель, но при сверхлимитном потреблении придется заплатить по рыночным ценам.

Следующий тариф – Годовой, но с помесячной оплатой – от газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Цена – 6,45 грн за кубометр, как и в ноябре.

Вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года.

Если потребитель подключится к тарифу до 31 декабря, то будет платить фиксированную цену 6,45 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказными объемами. Тогда как остальные поставщики сверхурочные объемы обязывают оплачивать отдельно – по рыночным ценам.

Свои тарифы на отопительный сезон (с декабря по апрель) под названием Экономный и Прогнозируемый имеет и газопоставщик Аскания Энерджи. Условия Экономного – 6,49 грн за кубометр. Но нужна 100-процентрая предоплата. Прогнозируемый тариф предусматривает цену 6,59 грн за кубометр, но зато вместо предоплаты здесь есть возможность оплачивать заказанные объемы равными частями.

Однако сверхурочные объемы в обоих тарифах нужно будет оплачивать по рыночным ценам. Воспользоваться предложениями на таких условиях можно до 25 декабря.

Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает топливо по фиксированной цене – 6,84 грн за кубометр – до конца апреля. Оплата – по факту потребления. Однако срок подключения – до 15 декабря.

Поэтому, если хотите избежать возможного сезонного подорожания в январе-феврале, купить топливо на зиму по акционным условиям можно даже в декабре.

“Сюрприз” с доставкой

Тем временем украинцам стоит быть готовыми к очередному подорожанию доставки газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для операторов газораспределительных сетей (облгазов).

Для 20 компаний предлагается поднять тариф в среднем на 80%. Уменьшение стоимости доставки будет только для двух операторов.

Если эти тарифы окончательно утвердят, то цены на доставку будут колебаться от 0,38 грн до 3,19 грн за кубометр в месяц, в зависимости от региона.

Сейчас стоимость этой услуги в среднем по стране – около 1,2 грн за кубометр в месяц.

Но эти изменения еще не вступили в силу. После обнародования соответствующих проектов постановлений на сайте НКРЭКП потребители, представители общественных организаций, другие заинтересованные лица в течение 10 дней смогут письменно предоставить к ним свои замечания и предложения.

После сбора и анализа предложений проведут общественные обсуждения и только после этого национальный регулятор примет окончательное решение об утверждении новых тарифов облгазам.