Австралийское архитектурное бюро Coop Himmelblau участвует в построении оперного театра в оккупированном Севастополе. Украина изучает вопрос введения санкций против бюро.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальных сетях. Он отметил, что лично обратился к директору бюро Вольфу Приксу и попытался убедить его прекратить участие в строительстве оперного театра.

— В начале октября я позвонил Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам, — написал Щерба.

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Он добавил, что Украина проинформирует своих партнеров во всем мире об инциденте.

— Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным, — добавил посол.

Незаконные раскопки в Крыму

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что археологические раскопки, которые осуществляет Российская Федерация на территории Крыма, не являются законными.

Россия нарушает нормы международного права, не уважая территорию другого государства. ЮНЕСКО утверждает, что любое государство-оккупант не имеет права проводить археологические раскопки на оккупированных территориях другого государства.

Источник: Александр Щерба