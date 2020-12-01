Украинцы смогут следить за наличием лекарств от Covid-19 онлайн

Национальная служба здоровья Украины создала онлайн-карту, с помощью которой можно следить за наличием лекарств от Covid-19 в больницах. Дашборд (интерактивная карта) содержит информацию по остаткам лекарственных средств, которые используют при лечении коронавируса.

Можно отслеживать информацию по конкретному региону, больнице или препарату. Данные предоставляет государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

Кроме этого, с помощью функционала дашборда можно проследить наличие медикаментов в аптеках.

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Как следить за расходом больниц

Общественная организация Антикоррупционный штаб создала чат-бот Медсестра Иванка. С помощью него можно следить за тем, как медицинские учреждения тратят средства.

Выбрав определенную больницу пользователь может просмотреть, какие средства она закупает и по какой цене. Кроме того, в чат-боте можно пожаловаться на коррупцию.