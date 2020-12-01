Конституционный суд Украины на следующей неделе может возобновить работу и продолжить заседания. Первое после нескольких недель дистанционной работы заседание запланировано на 8 декабря.

На 8-е и 10-е декабря запланировано заседание Палаты КС, а на 9 декабря — заседание Первого сената Конституционного суда.

В следующий вторник рассмотрят конституционное представление относительно официального толкования положения “достойные условия жизни” и вопрос об открытии производства относительно конституционности отдельных положений УПК Украины.

Читайте: Зеленский внес в Раду проект об ответственности за ложь в декларациях

Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября. 9 ноября судьи отложили рассмотрение вопроса о толковании норм Конституции о земле как основное национальное богатство из-за отсутствия кворума. После этого КСУ перешел на дистанционную работу из-за вспышки коронавируса.

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского в оценке последствий решения КСУ. Результаты комиссия представит 11 декабря.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Сейчас в Верховной Раде разрабатывают компромиссный проект закона на базе президентского законопроекта №4434 и проекта, который разработает рабочая группа, чтобы выйти из конституционного кризиса. Его рассмотрят на этой пленарной неделе.