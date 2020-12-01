Во время акции протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады люди остановили автомобили нескольких народных депутатов.

Освобождать движение транспорта народных избранников бросились сотрудники полиции, которые следили за правопорядком на демонстрации.

Между протестующими и полицейскими произошла потасовка, после которой авто нардепов продолжили движение.

А ось так один із нардепів проїжджав крізь натовп після засідання pic.twitter.com/jEGBqqa7zK — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 1, 2020

В связи с этими инцидентами задержаний людей не было.

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Людям мало отсрочки введения кассовых аппаратов

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада проголосовала за отсрочку обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года.

В то же время предприниматели под парламентом назвали это “предательством” и призвали к продолжению акции протеста на ночь.

В организации Предприниматели Украины/#SaveФОП, которая является организатором протестов, требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Фото: скриншот