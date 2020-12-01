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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Остановили авто нардепа: под Радой предприниматели потолкались с полицией

Во время акции протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады люди остановили автомобили нескольких народных депутатов.

Освобождать движение транспорта народных избранников бросились сотрудники полиции, которые следили за правопорядком на демонстрации.

Между протестующими и полицейскими произошла потасовка, после которой авто нардепов продолжили движение.

В связи с этими инцидентами задержаний людей не было.

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Людям мало отсрочки введения кассовых аппаратов

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада проголосовала за отсрочку обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП до 1 января 2022 года.

В то же время предприниматели под парламентом назвали это “предательством” и призвали к продолжению акции протеста на ночь.

В организации Предприниматели Украины/#SaveФОП, которая является организатором протестов, требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Фото: скриншот

Источник: Радио Свобода

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