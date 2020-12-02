Архив с сотнями тысяч документов ХХ столетия стал доступен онлайн

Онлайн-архив с сотнями тысяч оцифрованных документов ХХ столетия уже доступен на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Здесь можно ознакомиться с электронными копиями архивных документов, касающихся периода оккупации Киева 1941-1943 годов, актовыми книгами ЗАГСов, справочными картотеками, фондами районных управ, а также документами, которые касаются трагических событий в Бабьем Яру и т. п.

Цифровой архив будет постоянно пополняться новыми документами. Работа над ним ведется в рамках проекта Мемориального центра Имена, который направлен на то, чтобы составить максимально полный и точный список убитых в Бабьем Яру и восстановить данные о составе населения Киева до войны и в послевоенный период.

Материалы будут полезны не только исследователям и ученым, но и людям, которые интересуются историей своей семьи. Наличие таких данных онлайн может помочь в проведении генеалогических исследований и поиске информации о своих родных.

— Одной из основных задач Мемориального центра является достойное почтение памяти всех жертв Бабьего Яра. До сих пор даже точно не известно количество погибших в Бабьем Яру – оно колеблется от 70 тыс. до 100 тыс. Нацисты не фиксировали имена жертв, советская власть проводила политику затирания памяти о трагедии. Имена тысяч людей были просто забыты.

Наша задача – вернуть о них память. Мы поддерживаем государственную политику диджитализации архивов, оцифровываем и публикуем огромные массивы материалов периода Второй мировой войны, а также дооккупационного и послевоенного периодов, которые были закрыты, делаем доступными документы для исследователей во всем мире, — отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

Также Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр заключил с Государственной архивной службой Меморандум о партнерстве, который предусматривает совместную работу над созданием цифрового архива, сотрудничество в образовательных, научных, культурных мероприятиях.

Благодаря совместной работе с Государственной архивной службой и более 10 архивными учреждениями Мемориальный центр уже оцифровал более полумиллиона архивных документов. Из них — 200 тыс. засекреченных ранее материалов времен нацистской оккупации Киева и более 130 тыс. актовых книг ЗАГСов.

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По словам Анны Фурман, руководителя проекта Имена, в следующем году исследователи планируют оцифровать еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации Украины.

— Благодаря этим документам мы восстанавливаем максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и их родственниках. Документы позволяют персонализировать истории жителей, оценить состав населения города и его окрестностей в довоенный и послевоенный периоды. Мы также собираем самую большую базу имен жителей Киева ХХ столетия. В архивах много интересных документов и материалов, доступ к ним будет полезным в проведении исследований, они могут помочь людям узнать правду о прошлом своей семьи и о нашей истории, – отметила Анна Фурман.

Работа в этом направлении ведется и на международном уровне. Недавно между Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр и Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обмен архивной информацией.

Напомним, что в рамках проекта Имена Мемориальным центром уже упорядочена уточненная и дополненная база из 19 тыс. имен жертв Бабьего Яра.

За это время были объединены все существующие мартирологи, проанализированы архивные материалы, убраны дубликаты, исправлены ошибки, уточнены данные по 3,5 тыс. человек. Также были найдены новые имена более 900 жертв Бабьего Яра, неизвестных ранее.

Мы призываем всех, кто знает, помнит или слышал от кого-либо о людях, которые были убиты в Бабьем Яру или в других районах Киева во время оккупации, связаться с нами по электронному адресу: names@babynyar.org.

Поделитесь с нами фотографиями или любыми другими материалами, которые могли сохраниться в ваших семейных архивах или фотоальбомах. Это поможет восстановить истории людей, жизни которых трагически оборвались.

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