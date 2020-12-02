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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Четыре школы на карантине: сколько в Киеве больных Covid-19 школьников

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты четыре школы и семь детских садов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

— Сейчас в городе закрыты на карантин 4 школы. В понедельник, напомню, было шесть. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении — 1 161 класс в 286-ти школах. Всего больных коронавирусо школьников в Киеве — 1 328. Также болеют более 980 педагогов, — сообщил Кличко.

По словам мэра, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146-ти садах.

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Семь садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня — более 51 процент.

Коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 2 декабря зафиксировали1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.

Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии — 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 277, Дарницком — 258, Соломенском районе — 214 случаев.

Фото: Dreamstime

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