Депутаты села Сюрте в Закарпатской области во время инаугурационного заседание коллегии не пели гимн Венгрии.

Они спели национальную молитву венгров, которая впоследствии стала государственным гимном страны.

— Присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии. Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому), — объяснили в посольстве Венгрии в Украине.

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Также в ведомстве отметили, что эти символы сохраняются и используются венгерскими общинами не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации.

Кроме того, в посольстве уверяют, что запись, на которой депутаты якобы поют гимн Венгрии, сделали уже после того, как спели гимн Украины, прозвучавший в конце сессии.

Накануне Служба безопасности Украины начала проверять депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые якобы приняли присягу под гимн Венгрии.

Она получила материалы о том, что 21 ноября по инициативе председателя часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.