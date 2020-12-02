За прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 199 277 человек. Из них 39,5% — дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс. населения. Это свидетельствует о том, что эпидемический порог превышен на 8,6%.

Вместе с тем в Украине фиксируют неравномерное географическое распространение гриппа. По результатам лабораторного исследования, в 5 из 16 образцов материалов определены вирусы гриппа: один — типа А (Н1) pdm09, три — типа B.

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В то же время на прошлой неделе против гриппа вакцинировались 17 644 человека. С начала эпидемического сезона прививки сделали 101 145 жителей.

Между тем, статистика коронавируса в Украине 2 декабря свидетельствует о 13 141 новом случае Covid-19. С начала пандемии заболели 758 264 украинца.

В целом выздоровели от коронавируса 369 054 пациента, умерли 12 717 больных.