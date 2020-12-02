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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Кабмин готовит массовое тестирование на Covid-19 в областных центрах и крупных городах

Кабинет министров работает над проектом массового тестирования украинцев на коронавирус в областных центрах и крупных городах.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритетным будет проведение тестирования в Киеве, Киевской области, областных центрах и крупных городах с населением более 100 тыс.

Вместе с тем правительство ведет переговоры по поставкам вакцин против коронавируса с компаниями Pfizer и AstraZeneca. По словам главы Кабмина, уже во втором квартале 2021 года в Украине начнется вакцинация.

Читайте: ПЦР-тестирование в Киеве: как самостоятельно сдать анализы на коронавирус

Сейчас тесты на коронавирус в Украине можно сделать бесплатно, но не всем желающим. Минздрав определил четкий перечень тех, кто это может сделать.

Как бесплатно сдать тест на Covid-19 и куда обращаться — читайте в материале.

Источник: Корреспондент

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