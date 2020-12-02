Карантин выходного дня в Киеве не показал результатов — Рубан

Карантин выходного дня, который правительство ввело до 30 ноября, не показал эффективных результатов в борьбе с распространением коронавируса в Киеве. Количество больных продолжает расти.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии одному из изданий. Он добавил, что карантин выходного дня ввели, чтобы уменьшить социальную активность.

— Сегодня карантин не показал свою эффективность и целесообразность при этих условиях. Результатов карантинных мер — нет никаких. С эпидемиологической точки зрения, возможно, какие-то другие, — сказал Рубан.

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Глава Госпродпотребслужбы отметил, что сейчас он наблюдает рост заболеваемости в регионе. Поэтому карантин выходного дня неэффективен.

Рубан добавил, что нет показателей, которые подтверждают результативность такого карантина.

По состоянию на 2 декабря в Киеве зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболело уже 74 012 человек.

Что исправит ситуацию с коронавирусом в Украине?

Олег Рубан ранее заявлял, что ситуация с коронавируса в Украине улучшит только введение жесткого карантина минимум на три недели, к тому же по ограничению работы общественного транспорта, включая метро.

По его мнению, в этот период надо закрыть все, кроме объектов критически важной инфраструктуры.