Компания ВОЛЯ присоединилась к Инициативе Чистое небо

Приятно, когда важные дела становятся все более масштабными. Сегодня это случилось с антипиратской Инициативой Чистое небо: к ней на правах ассоциированного члена присоединилась компания ВОЛЯ (теперь — Volia).

-В течение многих лет наша компания ведет систематическую работу по продвижению легального контента в Украине. У нас есть долгосрочный контракт с ведущими студиями, такими как Disney, Fox, Universal, Paramount. Мы — официальный информационный партнер УЕФА с футбольных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы , — говорит маркетинг-директор Сандра Крауиня.

Она добавляет, что компания вложила огромные средства в создание киноканалов Воля Cine + и футбольных каналов Воля Футбол, предлагающих лучшие развлечения для украинцев.

-Мы знаем цену пиратству. Наша цель — сделать изменения в сознании украинцев, чтобы отказ от пиратского контента стала для них привычкой, как, например, сортировка мусора , — отмечает Сандра Крауиня.

Сандра уверена, что потребление легального контента — это честное отношение к тем, кто его производит, вкладывая в него свои силы и время. Такой подход позволит контент-мейкерам реализовывать новые идеи, а также улучшать качество конечного продукта.

-Объединение усилий всех участников рынка в пределах Инициативы Чистое небо позволит нам эффективно продвигать идеи Антипиратство и легального контента в Украине, — резюмирует она.

В Чистом небе также считают, что борьба с пиратством может быть эффективной только при комплексном подходе. Для успеха на этом поприще необходимо объединение всех участников креативной индустрии: правообладателей, рекламодателей, провайдеров и других контент-провайдеров.

-Ассоциированное членство в Чистом небе такой компании придаст Инициативе еще больше результативности в борьбе с пиратством в Украине. Провайдер Volia занимает сильную позицию на рынке телекоммуникаций и, уверен, пример компании последуют и другие игроки телеком-рынка , — комментирует руководитель Чистого неба Вячеслав Миенко.

Человек заключает, что они рады вместе и усиленно продолжать борьбу с пиратством и развивать рынок легального контента.

-Мы всегда делали акцент на необходимости присоединения к борьбе с пиратами как правообладателей, так и провайдеров. Компания Volia объединяет оба направления. Поскольку Volia — крупнейший провайдер телевидения в Украине, мы ожидаем, что ее примеру последуют и другие поставщики услуг, а борьба станет максимально эффективной , — добавляет его заместитель Николай Фаенгольд.

Теперь, как и у остальных членов Чистого неба, в компании Volia будет доступ к внесению ресурсов-правонарушителей на сервис blacklists.org.ua на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database, а также к другим сервисам. Членство в Чистом небе также дает возможность блокировать финансовые потоки пиратов в банках и платежных системах (Visa / MasterCard), в том числе благодаря сотрудничеству с ассоциацией ЕМА.

Участники Инициативы могут получить поддержку по защите интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Инициативы.

Подать заявку на присоединение можете и вы.

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