Вакцинация от коронавируса в Украине — опрос

Более половины украинский согласятся на прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной.

Таковы результаты социологического опроса. 55% опрошенных поддержали бесплатную вакцинацию, еще 40% — не согласились.

Если же вакцина будет платной, только 35% украинцев сделают прививки от Covid-19, тогда как 57% — откажутся от вакцинации.

В разрезе опроса отмечается, что сторонников бесплатных прививок от коронавируса больше среди пожилых людей и жителей сел.

Активно платную вакцинацию поддержала украинская молодежь и жители Киева.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 28-30 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

В нем принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Вероятность погрешности — не более 2%.

Локдаун и Covid-19: настроения украинцев

Свежие результаты социологического опроса Рейтинг показывают, что почти 60% украинский выступают за введение локдауна на новогодние праздники.

Более подробно о настроениях украинский перед завершением 2020 читайте на Фактах ICTV.