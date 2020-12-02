Заседание Верховной Рады 2 декабря начнется в 10.00. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов и вопрос ратификации.

В частности парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон О закупках.

Также на повестке дня у депутатов постановления об обеспечении качества учебной литературы и совершенствования, порядке образования и деятельности третейских судов.

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Всего депутаты должны рассмотреть 2 декабря 40 законопроектов и проектов постановлений.

В 16.00 начнется работа в комитетах, фракциях и группах.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады.

Их могут созвать, если возникнет необходимость решить те или иные важные для государства вопросы.