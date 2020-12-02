Продажа электронных сигарет детям — Рада ужесточила ответственность

На заседании Рада поддержала усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей, которые для них используются.

Закон №3628 приняли во втором чтении 309 депутатов.

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Предлагается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 6 800 грн до 23 800 грн.

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады.

Их могут созвать, если возникнет необходимость решить те или иные важные для государства вопросы.