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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада ужесточила ответственность за продажу детям электронных сигарет

На заседании Рада поддержала усиление ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей, которые для них используются.

Закон №3628 приняли во втором чтении 309 депутатов.

Продажа электронных сигарет детям — Рада ужесточила ответственность

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Предлагается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами, усилить ответственность за продажу подакцизных товаров, путем увеличения штрафа от 6 800 грн до 23 800 грн.

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что на следующей неделе возможны  внеочередные заседания Рады.

Их могут созвать, если возникнет необходимость решить те или иные важные для государства вопросы.

Фото: Dreamstime

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