Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне

Разработчики военной техники испытали образец дистанционно-управляемой платформы Camel.
Целью практической части испытаний было определение недостатков в работе наземного беспилотника.
Исследователи назвали различные наземные роботизированные комплексы, которыми можно управлять дистанционно, одним из перспективных направлений ведения боевых действий в современном мире.
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Что такое Camel
Платформа представляет собой беспилотный наземный аппарат, который военные могут использовать для проведения разведывательных операций.
Целями Camel могут быть живая сила противника и легко бронированная техника противника.
Беспилотники могут сопровождать разведывательные группы, перевозить и доставлять военный груз в опасные зоны.
В случае ведения вражеского огня могут использоваться как прикрытие для отхода личного состава или эвакуации раненых.
Источник: Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации ВВТ