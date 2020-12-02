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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне

Разработчики военной техники испытали образец дистанционно-управляемой платформы Camel.

Целью практической части испытаний было определение недостатков в работе наземного беспилотника.

Исследователи назвали различные наземные роботизированные комплексы, которыми можно управлять дистанционно, одним из перспективных направлений ведения боевых действий в современном мире.

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Что такое Camel

Платформа представляет собой беспилотный наземный аппарат, который военные могут использовать для проведения разведывательных операций.

Целями Camel могут быть живая сила противника и легко бронированная техника противника.

  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
  • Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне
Робот Camel для армии прошел испытания на полигоне / 3 фотографии

Беспилотники могут сопровождать разведывательные группы, перевозить и доставлять военный груз в опасные зоны.

В случае ведения вражеского огня могут использоваться как прикрытие для отхода личного состава или эвакуации раненых.

Источник: Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации ВВТ

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