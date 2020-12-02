PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахта |

Стало известно об инфицировании коронавирусом еще 13 141 украинца

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 882 человека, умерли 169 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13 882 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 758 264 человека, 12 717 — умерли от Covid-19, выздоровели – 369 054 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Коронавирус в Украине 2 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Статистика коронавируса прошедших суток

Днем ранее, 1 декабря, в Украине были зафиксированы 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом; 30 ноября было 9 946 новых случаев, 29 ноября — 12 978 заболевших, 28 ноября был новый рекорд — 16 294 новых случаев заболевания.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка