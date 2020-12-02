Коронавирус в Украине 2 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на утро среды зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 882 человека, умерли 169 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13 882 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 758 264 человека, 12 717 — умерли от Covid-19, выздоровели – 369 054 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

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Статистика коронавируса прошедших суток

Днем ранее, 1 декабря, в Украине были зафиксированы 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом; 30 ноября было 9 946 новых случаев, 29 ноября — 12 978 заболевших, 28 ноября был новый рекорд — 16 294 новых случаев заболевания.