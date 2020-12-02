По каким причинам депутаты могут пропускать заседания Рады — список

2 декабря Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3642. Он устанавливает уважительные причины, по которым депутаты могут пропускать парламентские заседания.

Уважительными причинами для отсутствия являются:

выполнение поручений Верховной Рады, главы ВР или комитета, в который входит депутат;

временная потеря трудоспособности;

документально доказанные транспортные препятствия;

отпуск;

командировка;

получение медицинских услуг (с соответствующим выводом врача).

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О своем отсутствии на заседании депутаты должны сообщать заранее. Для этого им необходимо оформить обращение и предоставить документы, подтверждающие причину пропуска.

Рада поддержала закон об отсрочке кассовых аппаратов

1 декабря украинские парламентарии проголосовали за отсрочку законопроекта №4439-д. Согласно ему, введение кассовых аппаратов для предпринимателей переносится на 2022 год.

Также отменяется механизм кэшбека (возврат части средств при оплате).