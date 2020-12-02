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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

По каким причинам депутаты могут пропускать заседания Рады — список

2 декабря Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3642. Он устанавливает уважительные причины, по которым депутаты могут пропускать парламентские заседания.

Уважительными причинами для отсутствия являются:

  • выполнение поручений Верховной Рады, главы ВР или комитета, в который входит депутат;
  • временная потеря трудоспособности;
  • документально доказанные транспортные препятствия;
  • отпуск;
  • командировка;
  • получение медицинских услуг (с соответствующим выводом врача).

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О своем отсутствии на заседании депутаты должны сообщать заранее. Для этого им необходимо оформить обращение и предоставить документы, подтверждающие причину пропуска.

Рада поддержала закон об отсрочке кассовых аппаратов

1 декабря украинские парламентарии проголосовали за отсрочку законопроекта №4439-д. Согласно ему, введение кассовых аппаратов для предпринимателей переносится на 2022 год.

Также отменяется механизм кэшбека (возврат части средств при оплате).

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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