В мире и Украине в частности будет наблюдаться рост количества больных коронавирусом.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Алексей Галимский в эфире одного из телеканалов, комментируя сообщение Всемирной организации здравоохранения о том, что впервые с сентября было зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом.

Медик отметил, что не стоит воспринимать сообщение ВОЗ слишком оптимистично.

По словам Алексея, снижение заболеваемости, вероятно, носит временный характер и может быть связано с определенными факторами.

— Существует очень большое количество факторов, например, смена сезонов. К сожалению, пока я думаю, что радоваться этому снижению преждевременно, — отметил инфекционист.

По его прогнозам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине и в дальнейшем будет увеличиваться.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировано 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 13 882 человека, умерли 169 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.