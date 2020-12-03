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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Без желания РФ это невозможно: Кравчук об обмене пленными до конца года

Провести обмен пленными до конца 2020 года будет невозможно, если российская сторона не будет в этом заинтересована.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

— Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это — нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом.

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Леонид Кравчук отметил, что Украина выполнила все договоренности о проведении обмена и передала список из 11 человек, но со стороны России соответствующий документ до сих пор не получили.

Также он объяснил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена в формате всех на всех.

Накануне Россия и боевики “ЛДНР” сорвали новогодний обмен пленными, обвинив украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

В то же время члены украинской делегации ТКГ неоднократно заявляли о готовности Украины к переговорам по организации взаимного освобождения пленных.

Источник: Украина 24

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