Провести обмен пленными до конца 2020 года будет невозможно, если российская сторона не будет в этом заинтересована.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

— Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это — нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом.

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Леонид Кравчук отметил, что Украина выполнила все договоренности о проведении обмена и передала список из 11 человек, но со стороны России соответствующий документ до сих пор не получили.

Также он объяснил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена в формате всех на всех.

Накануне Россия и боевики “ЛДНР” сорвали новогодний обмен пленными, обвинив украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

В то же время члены украинской делегации ТКГ неоднократно заявляли о готовности Украины к переговорам по организации взаимного освобождения пленных.

Источник: Украина 24