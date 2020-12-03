3 декабря депутаты Киевсовета избрали заместителя городского головы — секретаря КГС, им стал Владимир Бондаренко.

За кандидата проголосовали 114 депутатов.

Бондаренко находится в команде действующего мэра Киева Виталия Кличко более 10 лет. С 2014 до 2017 года он был руководителем аппарата КГГА.

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В последнее время работал советником городского головы Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кто прошел в Киевсовет

После проведения в Киеве местных выборов 2020 в Киевсовет попали семь партий, другие политические силы не преодолели 5%-ый барьер.

Подробную информацию о результатах выборов в Киеве и о том, кто прошел в Киевсовет, читайте в материале на сайте Факты ICTV.