3 декабря депутаты Киевсовета избрали заместителя городского головы — секретаря КГС, им стал Владимир Бондаренко.
За кандидата проголосовали 114 депутатов.
Бондаренко находится в команде действующего мэра Киева Виталия Кличко более 10 лет. С 2014 до 2017 года он был руководителем аппарата КГГА.
Читайте: Кличко принял присягу и получил удостоверение мэра Киева
В последнее время работал советником городского головы Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Кто прошел в Киевсовет
После проведения в Киеве местных выборов 2020 в Киевсовет попали семь партий, другие политические силы не преодолели 5%-ый барьер.
Подробную информацию о результатах выборов в Киеве и о том, кто прошел в Киевсовет, читайте в материале на сайте Факты ICTV.