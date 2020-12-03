Коронавирус в Украине 3 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Второй день подряд у нас есть положительная статистика. Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.
Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.
В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 739 человек;
- летальных случаев — 243;
- выздоровели — 15 372 человека;
- сделано тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47 172, методом ИФА — 25 506).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 772 760 человек;
- выздоровели — 384 426 человек;
- летальных исходов — 12 960;
- сделано ПЦР-тестов — 4 654 206.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 75 376 случаев;
- Винницкая область — 17 988 случаев;
- Волынская область — 25 121 случай;
- Днепропетровская область — 40 966 случаев;
- Донецкая область — 24 175 случаев;
- Житомирская область — 30 630 случаев;
- Закарпатская область — 23 880 случаев;
- Запорожская область — 33 615 случаев;
- Ивано-Франковская область — 38 080 случаев;
- Киевская область — 40 427 случаев;
- Кировоградская область — 5 701 случай;
- Луганская область — 6 610 случаев;
- Львовская область — 48 144 случая;
- Николаевская область — 19 894 случая;
- Одесская область — 47 920 случаев;
- Полтавская область — 23 926 случаев;
- Ровенская область — 32 223 случая;
- Сумская область — 31 184 случая;
- Тернопольская область — 28 673 случая;
- Харьковская область — 57 267 случаев;
- Херсонская область — 11 087 случаев;
- Хмельницкая область — 30 943 случаи;
- Черкасская область — 24 776 случаев;
- Черновицкая область — 34 432 случая;
- Черниговская область — 19 722 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 2 декабря
В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 882 человека, умерли 169 пациентов.