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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Covid-19 в Украине: за сутки зафиксировали рекордное количество выздоровевших

Второй день подряд у нас есть положительная статистика. Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.

В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 739 человек;
  • летальных случаев — 243;
  • выздоровели — 15 372 человека;
  • сделано тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47 172, методом ИФА — 25 506).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 772 760 человек;
  • выздоровели — 384 426 человек;
  • летальных исходов — 12 960;
  • сделано ПЦР-тестов — 4 654 206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Коронавирус в Украине 3 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 75 376 случаев;
  • Винницкая область — 17 988 случаев;
  • Волынская область — 25 121 случай;
  • Днепропетровская область — 40 966 случаев;
  • Донецкая область — 24 175 случаев;
  • Житомирская область — 30 630 случаев;
  • Закарпатская область — 23 880 случаев;
  • Запорожская область — 33 615 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 38 080 случаев;
  • Киевская область — 40 427 случаев;
  • Кировоградская область — 5 701 случай;
  • Луганская область — 6 610 случаев;
  • Львовская область — 48 144 случая;
  • Николаевская область — 19 894 случая;
  • Одесская область — 47 920 случаев;
  • Полтавская область — 23 926 случаев;
  • Ровенская область — 32 223 случая;
  • Сумская область — 31 184 случая;
  • Тернопольская область — 28 673 случая;
  • Харьковская область — 57 267 случаев;
  • Херсонская область — 11 087 случаев;
  • Хмельницкая область — 30 943 случаи;
  • Черкасская область — 24 776 случаев;
  • Черновицкая область — 34 432 случая;
  • Черниговская область — 19 722 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 2 декабря

В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 882 человека, умерли 169 пациентов.

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