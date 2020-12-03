Коронавирус в Украине 3 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Второй день подряд у нас есть положительная статистика. Количество тех, кто выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.

Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.

В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 739 человек;

летальных случаев — 243;

выздоровели — 15 372 человека;

сделано тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47 172, методом ИФА — 25 506).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 772 760 человек;

выздоровели — 384 426 человек;

летальных исходов — 12 960;

сделано ПЦР-тестов — 4 654 206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 75 376 случаев;

Винницкая область — 17 988 случаев;

Волынская область — 25 121 случай;

Днепропетровская область — 40 966 случаев;

Донецкая область — 24 175 случаев;

Житомирская область — 30 630 случаев;

Закарпатская область — 23 880 случаев;

Запорожская область — 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область — 38 080 случаев;

Киевская область — 40 427 случаев;

Кировоградская область — 5 701 случай;

Луганская область — 6 610 случаев;

Львовская область — 48 144 случая;

Николаевская область — 19 894 случая;

Одесская область — 47 920 случаев;

Полтавская область — 23 926 случаев;

Ровенская область — 32 223 случая;

Сумская область — 31 184 случая;

Тернопольская область — 28 673 случая;

Харьковская область — 57 267 случаев;

Херсонская область — 11 087 случаев;

Хмельницкая область — 30 943 случаи;

Черкасская область — 24 776 случаев;

Черновицкая область — 34 432 случая;

Черниговская область — 19 722 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 2 декабря

В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 13 882 человека, умерли 169 пациентов.