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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Доллар подешевел: курс валют в Украине 3 декабря

3 декабря 2020 года НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 28,4367 грн/$1. По сравнению со 2 числом доллар немного подешевел, вчера он стоил 28,5583 грн/$1.

Евро подорожал. В четверг курс — 34,316 грн/1€, в среду он был 34,2157 грн/1€.

Польский злотый подорожал, а российский рубль немного потерял свои позиции.

Читайте: Прогноз курса доллара и стоит ли ожидать подорожания в магазинах и АЗС

Курс валют от НБУ на 3 декабря:

  • $1 — 28,4367 грн;
  • €1 — 34,316 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6665 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7598 грн.

Курс валют 3 грудня

Курс доллара и гривны в Украине

Из-за колебания курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах.

Такую тенденцию зафиксировали в Нацбанке во время третьего квартала 2020 года.

Другие новости о курсе доллара и гривны в Украине читайте на Фактах ICTV.

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