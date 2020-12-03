3 декабря 2020 года НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 28,4367 грн/$1. По сравнению со 2 числом доллар немного подешевел, вчера он стоил 28,5583 грн/$1.

Евро подорожал. В четверг курс — 34,316 грн/1€, в среду он был 34,2157 грн/1€.

Польский злотый подорожал, а российский рубль немного потерял свои позиции.

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Курс валют от НБУ на 3 декабря:

$1 — 28,4367 грн;

€1 — 34,316 грн;

1 польский злотый — 7,6665 грн;

10 российских рублей — 3,7598 грн.

Курс доллара и гривны в Украине

Из-за колебания курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах.

Такую тенденцию зафиксировали в Нацбанке во время третьего квартала 2020 года.

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