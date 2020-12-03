3 декабря 2020 года НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 28,4367 грн/$1. По сравнению со 2 числом доллар немного подешевел, вчера он стоил 28,5583 грн/$1.
Евро подорожал. В четверг курс — 34,316 грн/1€, в среду он был 34,2157 грн/1€.
Польский злотый подорожал, а российский рубль немного потерял свои позиции.
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Курс валют от НБУ на 3 декабря:
- $1 — 28,4367 грн;
- €1 — 34,316 грн;
- 1 польский злотый — 7,6665 грн;
- 10 российских рублей — 3,7598 грн.
Курс доллара и гривны в Украине
Из-за колебания курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах.
Такую тенденцию зафиксировали в Нацбанке во время третьего квартала 2020 года.
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