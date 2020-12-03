Статистика коронавируса, которую публикует Минздрав, соответствует действительности, но в нее не попадают украинцы, которые болею бессимптомно.

В Украине также не ведут учет больных, у которых тест ошибочно показал негативный результат на Covid-19.

— По официальной статистике, 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают, — прокомментировал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

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При этом Степанов подтвердил, что в Украине больше людей болеют коронавирусом, чем указано в статистике. Ситуацию с ложными результатами тестов сейчас пытаются решить.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса в Украине, по состоянию на 3 декабря в стране подтвердили 772 760 случаев болезни.

За сутки — 14 496 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина, Украина-24