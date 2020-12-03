Карантин могут усилить со 2 января, но не до уровня локдауна – СМИ

Кабинет министров может усилить карантин с 2 по 23 января, но не до уровня локдауна.
О сценарии правительства, при котором противоэпидемические меры будут усилены после Нового года, сообщили СМИ со ссылкой на свои источники.
Кабмин якобы не видит смысла в локдауне, ведь деловая активность и так резко падает во время праздничного периода.
При этом отмечается, что власти сейчас разрабатывают “3-4 рабочих варианта” усиления карантина.
Собеседник также сообщил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского идеи ужесточения противоэпидемических мер после Нового года.
Читайте: Украина может ускорить доступ к вакцине от Covid-19, но нужен закон
Карантина выходного дня не будет
Правительство отказалось от карантина выходного дня, ведь он не дал максимального результата, которого ожидали в Министерстве здравоохранения.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что противоэпидемические мероприятия не выполнялись в полной мере, особенно в первые выходные.
В то же время карантин выходного дня помог сбить ураганное распространение коронавируса, а его окончательные результаты будут представлены до конца недели, сообщил Степанов.