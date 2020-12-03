Министерство здравоохранения планирует увеличивать количество ежедневных тестов на коронавирус, используя экспресс-тесты. Но о массовом тестировании речь пока не идет.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Никто в Украине не готовится вводить тотальное тестирование. Мы говорим о нашей стратегии, которая предусматривает увеличение количества тестов за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить, — объяснил он.

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Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров работает над проектом массового тестирования украинцев на коронавирус в областных центрах и крупных городах.

По словам главы правительства, приоритетным будет проведение тестирования в Киеве, Киевской области, областных центрах и крупных городах с населением более 100 тыс.

Источник: Украина 24