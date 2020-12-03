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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Нардеп от Слуги народа попался на просмотре интимного фото во время заседания

Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Петруняк во время заседания парламента 3 декабря рассматривал на своем смартфоне обнаженную грудь незнакомки.

Во время выступления одного из депутатов, Петруняк стоял рядом и пользовался телефоном.

Евгений Петруняк во время заседания Рады рассматривал обнаженные фото

Он листал чаты в одном из мессенджеров, а затем открыл диалог, где было фото обнаженной груди.

Казус с Беленюком

4 ноября народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады смотрел фильм.

Парламентарий постоянно менял позы и закрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы не попасть в объективы камер журналистов.

Через некоторое время Беленюк решил еще и надеть наушники.

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