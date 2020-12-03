Евгений Петруняк во время заседания Рады рассматривал обнаженные фото

Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Петруняк во время заседания парламента 3 декабря рассматривал на своем смартфоне обнаженную грудь незнакомки.
Во время выступления одного из депутатов, Петруняк стоял рядом и пользовался телефоном.
Он листал чаты в одном из мессенджеров, а затем открыл диалог, где было фото обнаженной груди.
Казус с Беленюком
4 ноября народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады смотрел фильм.
Парламентарий постоянно менял позы и закрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы не попасть в объективы камер журналистов.
Через некоторое время Беленюк решил еще и надеть наушники.