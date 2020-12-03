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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Рада хочет усилить ответственность за кражу и подделку паспортов

В Украине могут ужесточить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Законопроект №3964 приняли за основу — за проголосовали 264 народных депутата.

Документ предлагает изменить Уголовный кодекс Украины.

За похищение важных личных документов предлагают штрафовать в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Использование поддельных документов грозит арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы от трех до пяти лет.

В случае, если группа людей или должностное лицо, которое использовало служебное положение, пользовалось поддельными документами, им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Законопроект о парламентском контроле

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении эффективной реализации парламентского контроля.

За поддержку соответствующего законопроекта №4131 на пленарном заседании проголосовали 303 народных депутата.

Проект закона предлагает добавить в регламент Рады отдельный раздел о парламентском контроле за подотчетность органов исполнительной власти.

Фото: Dreamstime

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