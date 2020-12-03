Коронавирус в Украине и мире не отступает. 3 декабря стало известно о более 64,8 млн случаев коронавируса в мире. За период пандемии от осложнений умерли 1 499 346 пациентов.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Украина сейчас занимает 17 место в рейтинге распространения болезни.

По состоянию на 3 декабря в Украине подтвердили 14 496 новых случаев Covid-19. Кроме того, за сутки количество выздоровевших пополнилась на 15 372 — это новый рекорд. За весь период зафиксировано 772 760 заражений и 12 960 летальных случаев.

Японские ученые обнаружили, что антитела к коронавирусу у переболевших людей могут сохраняться в организме до шести месяцев. Такой вывод они сделали, проведя анализ крови, взятого через полгода после инфицирования.

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Последствия карантина выходного дня

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о результатах карантина выходного дня. По его словам, усиление карантина на выходные способствовало уменьшению количества больных. Точные сведения министерство планирует представить до конца недели.

Локдаун и коронавирус в Украине

Власти не собираются объявлять локдаун. Однако карантинные мероприятия могут усилить со 2 по 23 января, сейчас разрабатываются несколько вариантов. Такую информацию обнародовали украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники.