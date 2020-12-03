276 нардепов поддержали во втором чтении закон О внутреннем водном транспорте (№1182-1-д), который определяет правовые, экономические и организационные основы его деятельности.

В документе также предусмотрена ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте, в частности в виде штрафов.

За нагрузку судна сверх нормы грозит штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн). Такое же наказание и за выход судна без документов или в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, 85 тыс. грн придется заплатить судовладельцу за выход в рейс судна, не зарегистрированного в установленном порядке, с отключенным или неисправным оборудованием.

17 тыс. грн — если судно перевозит груз без оформления транспортного документа.

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Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а некоторые статьи – через три года со дня опубликования.

Верховная Рада в апреле приняла закон О внутреннем водном транспорте за основу.

В мае министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этот документ должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам.