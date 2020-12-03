Вакцинация — за и против: советы от врача

Вакцинация — право каждого человека и защита больше чем от 10 смертельных болезней. Несколько сотен лет назад человечество отдало бы все за возможность привиться от оспы, кори или гриппа, а теперь многие сознательно отказываются от прививок, считая их большей угрозой, чем гепатит и столбняк. Антивакцинальные настроения распространяются по миру и Украине и приобретают угрожающий характер.

Существует ли организованное антивакцинальное движение в Украине? Где можно получить квалифицированную информацию и совет о прививках? Как минимизировать риски для здоровья взрослым и детям, и почему фальшивая справка — это преступление, читайте в материале Фактов ICTV.

Антивакцинаторы в Украине

Антивакцинаторы — это люди, которые сознательно отказываются от вакцинации и не прививают своих детей, потому что считают риск от прививки большим, чем риск заболеть. Или убеждены, что вакцина вызывает у детей аутизм, умственную отсталость или даже СПИД. Доктора-антивакцинаторы тоже существуют, обычно они пропагандируют альтернативную медицину, которая не имеет доказанного эффекта — например, гомеопатию.

Движение антивакцинаторов в Украине действительно существует, и в основном возглавляется людьми без медицинского образования, — говорит врач, доктор медицинских наук и член гражданской организации Родители за вакцинацию Ирина Волошина.

Согласно информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в 2019 году прививки от полиомиелита и гепатита В не получили больше 20% детей возрастом до года.

Поэтому возникла новая проблема — покупка и продажа фиктивных справок о вакцинации. Без справки ребенка не допустят к обучению в школе или детском саду, взрослых — к работе в некоторых заведениях, но напуганные рассказами о том, что прививки вызывают аутизм, люди покупают фальшивые документы.

Покупка фальшивой справки — это преступление, в первую очередь, против себя или своего ребенка. Дело не в бумажке, а в том, что вы остаетесь без нужной иммунной защиты и рискуете заболеть смертельными инфекциями, а также заразить тех, кому вакцинация противопоказана. Например, человек без иммунитета к полиомиелиту может очень быстро получить паралич на всю жизнь, — подчеркивает доктор.

Где получить правдивую информацию о прививках?

Как ни странно, доктора очень часто выступают в роли распространителей мифов. Люди идут в больницу, чтобы получить ответы на свои вопросы, а неосведомленность и непрофессионализм отдельных медицинских работников порождает недоверие пациентов к вакцинации.

Часто мифы распространяют люди, которые не получили ответов на свои вопросы от врача, вынуждены прислушиваться к мнению “соседки” и делать неожиданные выводы, — отмечает врач.

Не стоит доверять:

публикациям “желтой” прессы с громкими заголовками, которые содержат обвинения вакцин без результатов официальных исследований и научного обоснования;

спам-рассылкам из непроверенных источников, неизвестным сообществам в соцсетях;

рассказам отдельных людей про неудачный опыт вакцинации.

Стоит доверять:

официальной информации на сайте Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины;

профессиональным медикам и научным международным публикациям с ссылками на первоисточник;

сайтам ВОЗ, CDC.

Существуют ли противопоказания для прививок?

Да, к сожалению, существуют случаи, когда прививку делать нельзя. Такие состояния называются абсолютными, они могут быть постоянными и временными.

Абсолютные противопоказания для введения вакцины:

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины;

беременность — противопоказано введение “живых” вакцин;

тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит — противопоказано введение “живых” вакцин;

острые заболевания с повышением температуры от 38,0° C;

некоторые неврологические заболевания.

Именно поэтому перед прививкой проводится консультация с врачом. Если вы обеспокоены состоянием своего здоровья, обязательно расскажите об этом врачу.

Прививки для взрослых: почему это важно?

Взрослые люди должны быть защищены от многих инфекций, для сохранения своего здоровья, а в некоторых случаях — даже жизни. Мало кто помнит, что неизлечимым гепатитом В можно заразиться даже в салоне красоты на маникюре, хотя против этого вируса существует эффективная вакцина.

Национальный календарь прививок дает возможность сделать бесплатные профилактические прививки от 10 опасных инфекций, в тоже время стоит знать, что чем больше прививок вам будет сделано, тем лучший иммунитет от разных болезней у вас будет.

В случае с платными вакцинами нужно оценить риски и понять, какие прививки являются для вас необходимыми.

Для тех, кто любит путешествовать по экзотическим странам, необходимо, в первую очередь, защитить себя от менингококка и желтой лихорадки. Пожилым людям важно сделать прививку от пневмококковой инфекции, которая защитит их от тяжелого протекания воспаления легких. Заболеть ветряной оспой во взрослом возрасте тоже опасно, учитывая высокий риск тяжелых осложнений, а вакцинация дает стойкий иммунитет.

С чего начинать человеку, который еще не вакцинировался во взрослом возрасте?

Начинать следует с визита к семейному доктору, который должен предоставить всю необходимую информацию и создать ваш персональный календарь прививок.

Целесообразно узнать, чем и когда вас вакцинировали в детстве, чтобы понимать необходимость вакцинации во взрослом возрасте.

Если ваш врач не владеет этой информацией — обратитесь к тому, который регулярно обучается и сможет помочь вам в консультации относительно профилактических прививок.