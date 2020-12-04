Пленарное заседание Верховной Рады 4 декабря традиционно начнется в 10.00.
Первый час заседания будет посвящен вопросом к Кабмину.
Министры будут докладывать о ситуации с коронавирусом в Украине.
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После этого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.
В частности, будут рассмотрены изменения в законодательство о повышении прожиточного минимума для граждан.
Также депутаты обсудят проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях.
Кроме этого, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, касающийся социальной защиты украинских военнослужащих и членов их семей.
Рада предлагает жестче наказывать предпринимателей
Система штрафов для простых украинцев за неношение масок показала свою эффективность, теперь она должна заработать и для предпринимателей, пренебрегающих простыми правилами безопасности. Именно поэтому парламентский Комитет по вопросам здоровья нации подготовил ряд поправок к законопроекту №3890.
Документ предусматривает введение штрафов для юридических лиц в размере 3,4 тыс.-5,1 тыс. грн за допуск людей в общественные помещения или транспорт без масок.