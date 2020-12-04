Пленарное заседание Верховной Рады 4 декабря традиционно начнется в 10.00.

Первый час заседания будет посвящен вопросом к Кабмину.

Министры будут докладывать о ситуации с коронавирусом в Украине.

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После этого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.

В частности, будут рассмотрены изменения в законодательство о повышении прожиточного минимума для граждан.

Также депутаты обсудят проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях.

Кроме этого, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, касающийся социальной защиты украинских военнослужащих и членов их семей.