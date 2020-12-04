Курс валют НБУ на 4 декабря 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 4 декабря продолжает дешеветь. А вот евро наоборот вырос в цене в конце недели.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,30 грн, что на 13 копеек меньше, чем 3 декабря.

Евро подорожал на 9 копеек — с 34,31 грн/1€ до 34,40 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 4.12:

$1 — 28,30 грн;

€1 — 34,40 грн;

1 польский злотый — 7,68 грн;

10 российских рублей — 3,78 грн.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что до конца года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

По его словам, сейчас Нацбанк владеет достаточными резервами, чтобы, выходя с интервенциями на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.