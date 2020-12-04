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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Общественный транспорт будет работать даже во время локдауна — Шмыгаль

При условии внедрения локдауна в Украине общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Денис Шмыгаль.

Он также допустил, что до конца 2020 года никакой необходимости внедрять локдаун не будет.

— Максим Степанов сообщил, что наша медицинская система выдерживает нагрузку в декабре. Далее мы будем говорить о январе.

Кроме этого, Кабмин не рассматривает возможности закрытия междугородной и международной сообщения.

Денис Шмыгаль анонсировал полный перечень возможных ограничений, который будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря.

Отметим, что большинство стран мира, где действует жесткий карантин, не останавливали работу общественного транспорта.

В то же время правительства добились ограничения заполненности транспорта.

Вероятность локдауна в Украине — прогноз Минздрава

В пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов предложил ввести локдаун в Украине в начале января продолжительностью три недели.

По словам министра, жесткий карантин в декабре не является целесообразным.

Степанов отметил, что прирост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось стабилизировать, а резких скачков в статистике пока не наблюдается.

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