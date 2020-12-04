При условии внедрения локдауна в Украине общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Денис Шмыгаль.
Он также допустил, что до конца 2020 года никакой необходимости внедрять локдаун не будет.
— Максим Степанов сообщил, что наша медицинская система выдерживает нагрузку в декабре. Далее мы будем говорить о январе.
Кроме этого, Кабмин не рассматривает возможности закрытия междугородной и международной сообщения.
Денис Шмыгаль анонсировал полный перечень возможных ограничений, который будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря.
Отметим, что большинство стран мира, где действует жесткий карантин, не останавливали работу общественного транспорта.
В то же время правительства добились ограничения заполненности транспорта.
Вероятность локдауна в Украине — прогноз Минздрава
В пятницу, 4 декабря, глава Минздрава Максим Степанов предложил ввести локдаун в Украине в начале января продолжительностью три недели.
По словам министра, жесткий карантин в декабре не является целесообразным.
Степанов отметил, что прирост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось стабилизировать, а резких скачков в статистике пока не наблюдается.