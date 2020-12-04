Прежде всего от коронавируса нужно будет начать вакцинировать людей, которые попадают в группу риска.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— Это люди по профессиональному признаку — медицинские работники и педагоги, и группа риска по возрасту — пожилые люди и люди с сопутствующими болезнями.

Глава ведомства отметил, что количество людей, которые согласятся вакцинироваться за свой счет, значительно меньше, поэтому важно прежде всего вакцинировать тех людей, которые в этом больше всего нуждаются.

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По мнению заведующего кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Натальи Виноград, к людям из группы риска также следует отнести лица, принимающие решения государственного или административного значения.

Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года. Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами, одна из которых — Covax, которая объединяет 177 стран.