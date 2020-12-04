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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Коронавирус и перевозка опасных грузов: онлайн-трансляция Рады 4 декабря

Заседание Верховной Рады Украины в пятницу, 4 декабря 2020 года, традиционно начнется с часа вопросов к правительству, главной темой которого станут меры борьбы с распространением коронавируса в стране.

Затем нардепы перейдут к рассмотрению законопроектов в первом и втором чтении.

В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

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Кроме того, на повестке дня — урегулирование украинского законодательства в сфере перевозки опасных грузов, а также рассмотрение вопроса об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях.

Заседание Рады 3 декабря

Во время заседания 3 декабря парламентарии рассмотрели проект закона о внутреннем водном транспорте.

На повестке дня был и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля.

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