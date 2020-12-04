Для пациентов, больных коронавирусом, система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Наши возможности выделения коек для пациентов с Covid-19 составляют около 90 тыс. Они могут быть использованы в случае необходимости, но ресурсы медсистемы ограничены.

Министр отметил, что с начала ноября количество коек для больных коронавирусом увеличили с 40 тыс. до 61 тыс.

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В то же время по состоянию на начало декабря количество коек с подведенным кислородом составляло 51%. До конца года этот показатель вырастет до 80%.

Также Максим Степанов добавил, что по поручению Минздрава регионы перепрофилируют многопрофильные больницы для лечения коронавируса. Сейчас продолжаются работы по развертыванию мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Накануне Офис президента поставил задачу до 20 декабря обеспечить 80% коек в больницах кислородом.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас этот показатель составляет 50%. По его словам, еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи.