НАПК просит Зеленского отменить закон об э-декларациях, который приняла Рада

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует наложить вето на законопроект №4460-д. Соответствующее письмо направил глава НАПК Александр Новиков президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дело в том, что проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование не предусматривает лишения свободы за ложь.

Новиков отмечает, что коррупционеры смогут врать в декларациях и обходится штрафами. То есть украинские депутаты не считают это преступлением.

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Компромиссный законопроект ВРУ

4 декабря Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект по восстановлению ответственности за ложь в декларациях. Однако документ не предусматривает заключения.

Согласно ему государственных служащих будут наказывать денежными взысканиями, общественными работами или ограничением свободы.

Проект закона разработали представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: НАПК