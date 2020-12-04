НАПК просит Зеленского отменить закон об э-декларациях, который приняла Рада

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует наложить вето на законопроект №4460-д. Соответствующее письмо направил глава НАПК Александр Новиков президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Дело в том, что проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование не предусматривает лишения свободы за ложь.
Новиков отмечает, что коррупционеры смогут врать в декларациях и обходится штрафами. То есть украинские депутаты не считают это преступлением.
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Компромиссный законопроект ВРУ
4 декабря Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект по восстановлению ответственности за ложь в декларациях. Однако документ не предусматривает заключения.
Согласно ему государственных служащих будут наказывать денежными взысканиями, общественными работами или ограничением свободы.
Проект закона разработали представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Источник: НАПК