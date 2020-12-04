PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

НАПК просит Зеленского отменить закон об э-декларациях, который приняла Рада

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует наложить вето на законопроект №4460-д. Соответствующее письмо направил глава НАПК Александр Новиков президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Дело в том, что проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование не предусматривает лишения свободы за ложь.

Новиков отмечает, что коррупционеры смогут врать в декларациях и обходится штрафами. То есть украинские депутаты не считают это преступлением.

Читайте: Те, кто солгал в декларации в этом году, теперь будут отвечать – Зеленский

Компромиссный законопроект ВРУ

4 декабря Верховная Рада поддержала компромиссный законопроект по восстановлению ответственности за ложь в декларациях. Однако документ не предусматривает заключения.

Согласно ему государственных служащих будут наказывать денежными взысканиями, общественными работами или ограничением свободы.

Проект закона разработали представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Источник: НАПК

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка