Новый год 2021 в Киеве: где отметить Новый год в столице

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится с 19 декабря по 19 января.

Праздничное засветки елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19.00, в день Святого Николая.

— В городе должна быть создана новогодняя атмосфера, поэтому совсем скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. Конечно, не обойдется и без карантина. В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты не предусмотрены, — рассказал и. о. первого заместителя городского головы Валентин Мондриевский.

По его словам, зато в городе будет создан новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На каждой из локаций будут предусмотрены зоны для детских развлечений: каток, двадцатиметровое колесо и ледовая горка.

— Благодаря такому решению мы, во-первых, разгружаем центральные улицы от припаркованных автомобилей в праздничные дни. Во-вторых, побуждаем киевлян не стоять на месте и двигаться от одной фотозоне на маршруте к другой, — отметил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве Кирилл Воронин.

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В течение всего маршрута будут размещены различные световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики. Именно здесь путем можно будет приобрести сувениры и выпить горячего чая или кофе.

— Темой этого Нового года стал Сказочный лес. Главная елка страны уже традиционно будет возвышаться на Софийской площади, главная елка города — возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади. Именно между этими локациями будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 км. Безусловно, на всех локациях будет контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для тех же, кто останется на самоизоляции во время праздников, предусмотренные онлайн-трансляции. Поэтому никто ничего не пропустит, — отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

За сколько украсят Офис Зеленского в 2020

Офис президента Украины потратит на праздничное оформление своих помещений к новогодним праздникам около 40 тыс. грн.

Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами и добавили, что приобретение елок не предусмотрено.

Около 15 искусственных елок, которые планируют установить в помещениях ОП и государственных резиденциях, используются уже много лет, отметили в ГУД.

Выделенные средства пойдут на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций.

Фото: FolkUkraine