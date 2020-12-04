Усиление карантина в Украине: какие меры могут ввести

В Кабмине назвали возможные меры, которые начнут действовать после усиления карантина в Украине.

Сейчас они только обсуждаются, но правительство и местные власти пришли к компромиссу по некоторым позициям.

Так, руководители городов и ОГА солидарны в том, что после усиления мер следует ограничить деятельность дискотек, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.

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Кроме того, более 90% представителей местной власти поддерживают ограничения работы праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Усиление карантина в Украине

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль назвал дату, когда в Украине объявят полный список ограничительных мер, которые будут действовать после усиления карантина.

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