Рада поддержала ускоренный доступ к вакцинам от Covid-19

Верховная Рада 4 декабря приняла проект закона №4314 по обеспечению профилактики коронавирусной болезни, за который проголосовали 270 народных депутатов.

— Проект закона разработан, чтобы создать условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественных и эффективных вакцин против коронавируса, — объяснили авторы проекта.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)» ▶️https://t.co/YYYeAsYGPV pic.twitter.com/dZBPzaYCSv — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 4, 2020

Законопроект предусматривает изменения в утверждении протоколов клинических испытаний вакцины от коронавируса на срок до пяти календарных дней. Ранее эта норма касалась только лекарств от коронавируса, а регистрация вакцин проходила около полугода.

Также проект закона обеспечивает действие порядка утверждения протоколов до конца карантина.

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Авторы проекта закона считают, что принятие этого документа будет способствовать привлечению в Украину международных клинических испытаний. Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины

Вакцина против Covid-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Он отметил, что Украина договорилась с компанией Pfizer о вакцине, ее поставки ожидается в начале второго квартала 2021 года.