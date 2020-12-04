PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Расследование катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом на завершающем этапе — Венедиктова

Расследование катастрофы военного самолета АН-26, который разбился в сентябре под Чугуевом, находится на завершающем этапе.

Поэтому в Генпрокуратуре надеются, что вскоре дадут обществу ответы на все вопросы. По делу уже допросили 81 свидетеля, назначили и провели более 100 судебных экспертиз.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН 26, находится на особом контроле.

Читайте: Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Укроборонпром не нашел нарушений в ремонте самолета

Авикатастрофа под Чугуевом

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом упал самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. На борту находились 20 курсантов и семь офицеров. Выжил только один курсант.

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области озвучила официальные причины крушения самолета. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

Источник: Офис генпрокурора

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка