Расследование катастрофы военного самолета АН-26, который разбился в сентябре под Чугуевом, находится на завершающем этапе.

Поэтому в Генпрокуратуре надеются, что вскоре дадут обществу ответы на все вопросы. По делу уже допросили 81 свидетеля, назначили и провели более 100 судебных экспертиз.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН 26, находится на особом контроле.

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Авикатастрофа под Чугуевом

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом упал самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. На борту находились 20 курсантов и семь офицеров. Выжил только один курсант.

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области озвучила официальные причины крушения самолета. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.