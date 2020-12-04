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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Температура 39: Степанов рассказал, как переболел коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов перенес коронавирус в легкой форме, однако с симптомами.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

— Все, что у меня было — это температура до 39, которая, кстати, продержалась всего сутки, и я ее не сбивал. Пневмонии не было, зато была несколько иная симптоматика.

Максим Степанов отметил, что, будучи дома на самоизоляции, лечился согласно протоколу.

Температура 39: Степанов рассказал, как переболел коронавирусом

Он также добавил, что хорошо понимает, как людям необходима квалифицированная медицинская помощь.

— Я много езжу и бываю в разных больницах. Конечно, самое сейчас в реанимационных отделениях, поэтому мы должны делать все, чтобы медикаментов хватало.

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