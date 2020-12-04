Температура 39: Степанов рассказал, как переболел коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов перенес коронавирус в легкой форме, однако с симптомами.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

— Все, что у меня было — это температура до 39, которая, кстати, продержалась всего сутки, и я ее не сбивал. Пневмонии не было, зато была несколько иная симптоматика.

Максим Степанов отметил, что, будучи дома на самоизоляции, лечился согласно протоколу.

Он также добавил, что хорошо понимает, как людям необходима квалифицированная медицинская помощь.