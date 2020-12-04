Те, кто солгал в декларации в этом году, теперь будут отвечать – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал восстановление уголовной ответственности для чиновников за сокрытие информации о своем состоянии.

По его словам, ответственность за ложь в э-декларациях “не такая жесткая, как хотелось, но это пока”.

— Важно, что успели до наступления 2021 года, поэтому те, кто солгал в этом году, не уйдут от ответственности, — сказал Зеленский в своем видеоблоге.

Решение Верховной Рады на счет э-декларирования поддержали международные партнеры Украины, сообщил президент.

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Ответственность за ложь в декларациии стала мягче

4 декабря 289 народных депутатов поддержали законопроект №4460-д, который предусматривает восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Теперь чиновникам за ложь в декларациях может грозит штраф до 85 тыс. грн, общественные работы или ограничение свободы до двух лет.

Тюремные сроки для чиновников теперь не предусмотрены.