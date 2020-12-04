В Киеве 1 158 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1 401 больной.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, по его словам, к аппаратам искусственной вентиляции подключен 31 пациент.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Всего в стационарах медучреждений Киева по состоянию на 4 декабря лечится 2 131 больной коронавирусом, из них 19 детей.

Читайте: Остановят ли работу общественного транспорта в Киеве в случае введения локдауна

Статистика коронавируса в Киеве 4 декабря свидетельствует, что за минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 374 человек. Всего в столице заболели уже 76 750 киевлян.

За прошедшие сутки 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 395 летальных случаев от коронавируса.

Выздоровели за сутки 310 пациентов. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.