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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Киеве более 1 тыс. больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии — Кличко

В Киеве 1 158 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1 401 больной.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, по его словам, к аппаратам искусственной вентиляции подключен 31 пациент.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Всего в стационарах медучреждений Киева по состоянию на 4 декабря лечится 2 131 больной коронавирусом, из них 19 детей.

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Статистика коронавируса в Киеве 4 декабря свидетельствует, что за минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 374 человек. Всего в столице заболели уже 76 750 киевлян.

За прошедшие сутки 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1 395 летальных случаев от коронавируса.

Выздоровели за сутки 310 пациентов. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

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