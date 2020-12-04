В Украине определен четкий перечень стран, у которых можно покупать вакцину от коронавируса. Украина будет покупать препарат только у тех стран, которые имеют жесткую регуляторную политику.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— Россия к ним не имеет никакого отношения. Мы имеем в виду только США, Великобританию, Евросоюз, Швейцарию, Японию и мы отдельно разрешили Китай и Израиль, — рассказал нардеп.

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Он добавил, что в Украине можно зарегистрировать только вакцину, у которой есть преквалификация Всемирной организации здравоохранения.

Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами, одна из которых — Covax, которая объединяет 177 стран.